Zelenskyi: Tämä Ukrainan sodassa on pelottavinta – presidenttipari puhui muustakin tv-haastattelussa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mielestä Ukrainan sodan pelottavin asia on, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on täysin tietoinen aiheuttamastaan tuhosta. Zelenskyi puhui sodasta brittitoimittaja Piers Morganille yhdessä vaimonsa Olena Zelenskan kanssa. Haastattelusta uutisoi muun muassa Newsweek .

– Minusta pelottavinta on, että hän on järjissään ja ymmärtää mitä tekee. Hän tietää kuinka monta ihmistä hän tappaa. Hän tietää kuinka monta ihmistä on raiskattu ja kenen toimesta, ja kuinka monta lasta on tapettu tai karkotettu, Zelenskyi sanoi.

Vastuu sodasta on Zelenskyin mukaan koko maailmalla, kun sotaan johtaneen tilanteen annettiin kehittyä ja Putinin kaltaisen henkilön ilmaantua.

Olena Zelenskan on vaikea pukea tunteitaan Putinista sanoiksi.

– On mahdotonta ymmärtää, kuinka yksi kiero idea voi heittää koko ihmiskunnan keskiajalle.

– Minulla ei todellakaan ole sanoja, enkä todellakaan halua sanoa mitään ääneen, koska normaalia sanoja tämän kuvailemiseen ei ole olemassa, Zelenska kuvaili.

Morganin ja presidenttiparin keskustelutuokio ei ollut pelkästään synkkyyden sävyttämä. Huvitusta herätti, kun Zelenska muun muassa mainitsi puolisonsa unohtaneen kertoa päätöksestään asettua ehdolle Ukrainan presidentiksi. Morgan kirjoittaa asiasta The Sun -lehdessä.

– Se oli hyvin vaikea päätös perheellemme. Tiesin sen vaikuttavan heihin, että se olisi vaikea veto, enkä nyt vitsaile. Nämä ovat vakavia asioita. Perheeni ei ollut valmis päästämään minusta irti, Zelenskyi kuitenkin toteaa vakavammin.

– Hän ymmärsi, etten olisi ollut mielissäni, ja että kanssani olisi ollut hyvin vaikea neuvotella, Zelenska lisäsi. Hän kertoo saaneensa tietää miehensä aikeista tämän televisioiduissa uudenvuoden puheessa. Zelenskyi nauroi samalla vuolaasti.

Morgan tarjosi presidentti Zelenskyille tilaisuuden pahoitella salailuaan vaimolleen.

– Okei, olen pahoillani, presidentti sanoi.

Morganin mukaan Zelenskyi sanoi hänelle, ettei ollut nauranut yhtä paljon viimeisen viiden kuukauden aikana, kuin Morganin haastattelussa.