Zelenskyi varoittaa Venäjän saattavan suunnitella kemiallisten aseiden käyttämistä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on varoittanut Facebookissa julkaisemassaan puheessa, että Venäjä saattaa suunnitella kemiallisten aseiden käyttämistä Ukrainassa. Zelenskyi sanoi Ukrainan ottavan tällaiset suunnitelmat “niin vakavasti kuin mahdollista”.

Maanantaina levisi vahvistamattomia tietoja, että Mariupolissa olisi käytetty kemiallisia aseita. Sekä Britannia että Yhdysvallat ovat yrittäneet saada vahvistusta väitteisiin siinä kuitenkaan onnistumatta.

– Yritämme pikaisesti saada liittolaistemme kanssa vahvistusta asialle. Tällaisten aseiden käyttäminen tässä konfliktissa olisi tunteetonta ja vaadimme (Vladimir) Putinia ja hänen hallintoaan vastuuseen siitä, Britannian ulkoministeri Liz Truss kirjoitti Twitterissä.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.

Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.

— Liz Truss (@trussliz) April 11, 2022