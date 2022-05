Zelenskyin mukaan Venäjä estää 22 miljoonan viljatonnin viennin Ukrainasta

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan maassa on varastoituna 22 miljoonaa tonnia viljaa, jonka viennin Venäjä estää. Viljaa ei saada vientiin, sillä Venäjä on estänyt kulun Ukrainan satamissa Mustallamerellä ja vallannut Ukrainan osuuden Asovanmeren rannikosta, Zelenskyi sanoi myöhäisillan puheessaan . Ukraina on merkittävä viljan ja öljykasvien tuottaja- ja viejämaa. Maa kasvattaa vuosittain ruokaa 400 miljoonan ihmisen...

