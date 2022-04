Zelenskyin mukaan Venäjä yrittää näyttää Moldovalle mitä tapahtuu, jos se tukee Ukrainaa

Venäjä pyrkii horjuttamaan lähialuetta sotilastoimillaan Moldovassa Transnistrian separatistialueella, arvioi Venäjän hyökkäyssotaa torjuvan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Zelenskyin mukaan Venäjä uhkailee Moldovaa ja Transnistrian tapahtumilla pyritään näyttämään Moldovalle miten käy, jos maa tukee naapurimaataan Ukrainaa.

Zelenskyiltä kysyttiin Moldovan tilanteesta tämän tavattua Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n pääjohtajan Rafael Grossin kanssa.

Ukrainalaispresidentin kommenteista ovat kertoneet muun muassa uutiskanava CNN ja brittilehti Guardian.

Transnistria on julistautunut yksipuolisesti itsenäiseksi, mutta mikään maa ei ole tunnustanut sen itsenäisyyttä, ei edes Venäjä. Sen sijaan Venäjä tukee Transnistrian separatistialuetta ja Venäjällä on myös joukkoja siellä.

Viime päivien aikana Ukraina on syyttänyt venäläisjoukkojen ampuneen ohjuksia ja suorittaneen sotilasoperaatioita Transnistriassa.

Zelenskyi kuvailee omissa kommenteissaan Transnistrian aluetta “väliaikaisesti miehitetyksi”.

Hänen mukaansa Ukraina tietää alueella monia vuosia olleiden venäläisjoukkojen olevan “jatkuvassa valmiudessa” ja odottavan vain käskyä.

– Mutta tiedämme heidän kyvykkyytensä, Ukrainan asevoimat ovat valmiina tähän, eivätkä pelkää heitä, hän lisäsi Guardianin mukaan.

Venäjä-mielisten separatistien alueella Transnistriassa tapahtui maanantaina räjähdysten sarja. Kohteena oli muun muassa Transnistrian “turvallisuusministeriö”.

Ukraina syytti tiistaina Venäjää siitä, että se yrittää luoda rauhattomuutta Transnistriassa.

– Venäjä haluaa horjuttaa Transnistrian aluetta ja vihjaa, että Moldovaan on odotettavissa “vieraita”. Hyviä uutisia: Ukraina takaa ehdottomasti alueen strategisen turvallisuuden. Mutta meidän täytyy toimia tiiminä, sanoi Ukrainan presidentin avustaja Mihailo Podolyak Twitterissä.

Venäjä puolestaan esitti “huolensa” räjähdyksistä. Venäjän valtiollinen uutistoimisto RIA Novosti siteerasi Transnistrian “hallituksen” lähdettä, joka väitti hyökkääjien tulleen Ukrainasta.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) Moldovassa tviittasi tuomitsevansa “kaikki yritykset horjuttaa tilannetta” Transnistriassa ja sen puskurivyöhykkeellä.

