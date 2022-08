Zelenskyin neuvonantaja: "Ukraina ja Venäjä voivat neuvotella vain ruumiiden ja sotavankien vaihdosta" – myös Putinin tiedottaja Peskov torppaa rauhanneuvottelut toistaiseksi

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvontantana Myhailo Podoljak sanoo BBC:lle , ettei Ukrainan ja Venäjän ole tällä hetkellä mitenkään mahdollista neuvotella rauhasta.

– On vain kanavia neuvotteluille ruumiiden ja sotavankien vaihtamisesta, Podoljak toteaa.

– Venäjä on maa, jolla ei ole inhimillistä lähestymistapaa sotaan tai siviilien kohteluun miehitetyillä alueilla. Venäjä on erilainen sivilisaatio. Kuuden kuukauden sotimisen jälkeen emme voi enää uskoa, että he täyttävät heidän kanssaan laaditut sopimukset, hän lisäsi.

Podoljak on aiemmin ilmoittanut Ukrainan ryhtyvän rauhanneuvotteluihin maahan helmikuussa hyökänneen Venäjän kanssa, kun neuvotteluille on nähtävissä realistinen lähtökohta. Podoljakin mukaan Ukrainan tavoitteena on palauttaa maaliskuun 2014 aikaiset rajansa, eli ajaa Venäjä ulos maastaan Donetskia, Luhanskia ja Krimin niemimaata myöten.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov totesi vuorostaan maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan, ettei maiden presidenttien välisille neuvotteluille ole tällä hetkellä pohjaa.

Zelenskyi ja Putin voisivat tavata ainoastaan, kun “molempien osapuolien neuvottelijat ovat tehneet läksynsä”.