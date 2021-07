Pekka Eronen palaute@lannenmedia.fi Jos hätäisesti vilkaisee, taikka kauhuelokuvia ei ylipäätään kestä, on Maailman lahjakkain tyttö (2016) sitä samaa ja iänikuista: zombeja ja maailmanlopun meininkiä, verta ja suolenpätkiä. Mike Careyn suomeksikin käännetty romaani tarjosi kuitenkin rikkaan pohjan ohjaaja Colm McCarthylle ja muille tekijöille. Epidemia on kaatanut kansaa ympäri maapalloa, ja zombit vellovat Lontoossa. Melanie (Sennia Nanua) on mukana…