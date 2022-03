Zoye asuu miehitetyssä Hersonissa – vastarintaa murretaan ihmisten sieppauksilla: "Ruplatalous on jo ovella"

Ukrainan eteläosassa sijaitseva 280 000 asukkaan Herson on edelleen suurin kaupunki, jonka Venäjä on onnistunut miehittämään kokonaan noin kuukauden jatkuneen sodan aikana. Kaupunki on fyysisesti eristetty muusta Ukrainasta – Hersoniin ei saada läntisiä avustuskuljetuksia eikä sieltä myöskään pysty pakenemaan kuin isolla riskillä – mutta tietoliikenneyhteydet ulkomaailmaan toimivat edelleen kutakuinkin normaalisti. Kävin torstaiaamuna reilun tunnin mittaisen...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja